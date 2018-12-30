Başkan Orman'a bu konuyu soran tecrübeli teknik adam, "Hocam ortada dolaşan rakamlar belli. Eğer riske girmeyelim dersen, başka oyunculara yönelebiliriz" cevabını aldı. Şenol Güneş'in videolarını izlediği iki oyuncuyu da beğendiği ama Başkan Orman'a, "Çok iyi araştıralım" dediği bildirildi.



FABRICO EN KÖTÜ 3 TRANSFERDEN BİRİ



Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan kaleci Fabri, yeni kariyerinde hayal kırıklığına uğradı. ESPN sitesinin araştırmasına göre Fabri, İngiltere'nin bu sezonki en kötü 3 transferinden biri oldu. 11 milyon Pound'a Burnley'e transfer olan Matej Vydra tabloda 2. sırada yer aldı. Sezonun en kötü transferi ise 59 milyon pound bonservis bedeli ile Shakhtar Donetsk'ten Manchester United'a getirilen Fred oldu.