Şenol Güneş'ten yönetime çifte uyarı
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Chancel Mbemba ve Ruben Semedo ile ilgili çıkan olumsuz haberler Şenol Güneş’in canını sıktı.
Başkan Orman'a bu konuyu soran tecrübeli teknik adam, "Hocam ortada dolaşan rakamlar belli. Eğer riske girmeyelim dersen, başka oyunculara yönelebiliriz" cevabını aldı. Şenol Güneş'in videolarını izlediği iki oyuncuyu da beğendiği ama Başkan Orman'a, "Çok iyi araştıralım" dediği bildirildi.
FABRICO EN KÖTÜ 3 TRANSFERDEN BİRİ
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan kaleci Fabri, yeni kariyerinde hayal kırıklığına uğradı. ESPN sitesinin araştırmasına göre Fabri, İngiltere'nin bu sezonki en kötü 3 transferinden biri oldu. 11 milyon Pound'a Burnley'e transfer olan Matej Vydra tabloda 2. sırada yer aldı. Sezonun en kötü transferi ise 59 milyon pound bonservis bedeli ile Shakhtar Donetsk'ten Manchester United'a getirilen Fred oldu.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Şenol Güneş'ten yönetime çifte uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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