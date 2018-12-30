Şenol Güneş'ten yönetime çifte uyarı
30 Aralık 2018, Pazar
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'ten yönetime çifte uyarı

Şenol Güneş'ten yönetime çifte uyarı

'ın transfer listesindeki Chancel Mbemba ve Ruben Semedo ile ilgili çıkan olumsuz haberler ’in canını sıktı.

Başkan Orman'a bu konuyu soran tecrübeli teknik adam, "Hocam ortada dolaşan rakamlar belli. Eğer riske girmeyelim dersen, başka oyunculara yönelebiliriz" cevabını aldı. 'in videolarını izlediği iki oyuncuyu da beğendiği ama Başkan Orman'a, "Çok iyi araştıralım" dediği bildirildi.

FABRICO EN KÖTÜ 3 TRANSFERDEN BİRİ

Sezon başında 'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan kaleci Fabri, yeni kariyerinde hayal kırıklığına uğradı. ESPN sitesinin araştırmasına göre Fabri, İngiltere'nin bu sezonki en kötü 3 transferinden biri oldu. 11 milyon Pound'a Burnley'e transfer olan Matej Vydra tabloda 2. sırada yer aldı. Sezonun en kötü transferi ise 59 milyon pound bonservis bedeli ile 'ten 'a getirilen Fred oldu.

  1. 30.12.2018
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