Beşiktaş'ta Tosic sürprizi
30 Aralık 2018, Pazar
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'ta Tosic sürprizi

Beşiktaş'ta Tosic sürprizi

Stoperde sıkıntı çeken ’ta gözler, Çin’in Guangzhou takımına gönderilen eski futbolcusu ’e çevrildi.

Yönetim ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 'yi göndermesinin ardından stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, savunmasını güçlendirmek için bir çok adayı listesine dahil etti. Sezon başında Çin'e giden de bu isimlerden biri. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Tosic'in geri dönmesine hem yönetim, hem Güneş hem de taraftarlar sıcak bakıyor.

  1. 30.12.2018
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