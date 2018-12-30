Yönetim ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pepe'yi göndermesinin ardından stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, savunmasını güçlendirmek için bir çok adayı listesine dahil etti. Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic de bu isimlerden biri. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Tosic'in geri dönmesine hem yönetim, hem Güneş hem de taraftarlar sıcak bakıyor.