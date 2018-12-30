Beşiktaş'ta Tosic sürprizi
Stoperde sıkıntı çeken Beşiktaş’ta gözler, Çin’in Guangzhou takımına gönderilen eski futbolcusu Dusko Tosic’e çevrildi.
Yönetim ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pepe'yi göndermesinin ardından stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, savunmasını güçlendirmek için bir çok adayı listesine dahil etti. Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic de bu isimlerden biri. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Tosic'in geri dönmesine hem yönetim, hem Güneş hem de taraftarlar sıcak bakıyor.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Beşiktaş'ta Tosic sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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