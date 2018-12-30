Beşiktaş Dinamo Zagreb'de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun transferi için düğmeye bastı. Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor.

Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak; Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.

AJDIN HASIC KİMDİR?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. 17 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında top koşturuyor. Futbola, Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic, bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta forma giyerken bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.