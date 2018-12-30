Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ajdin Hasic kimdir? Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının transfer gündeminde olan Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, genç ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş Dinamo Zagreb'de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun transferi için düğmeye bastı. Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor.
Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak; Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.
AJDIN HASIC KİMDİR?
Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. 17 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında top koşturuyor. Futbola, Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic, bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta forma giyerken bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.
- 30.12.2018 14:40
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ajdin Hasic kimdir? Beşiktaş transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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