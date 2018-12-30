Ajdin Hasic kimdir? Beşiktaş transfer haberleri...
30 Aralık 2018, Pazar
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'ın gündemindeki kimdir? ...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ajdin Hasic kimdir? Beşiktaş transfer haberleri...

'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının gündeminde olan 'in 17 yaşındaki oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, genç ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

'de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun transferi için düğmeye bastı. Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen , Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor.

Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak; Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile , , , Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.

AJDIN HASIC KİMDİR?
, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. 17 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında top koşturuyor. Futbola, Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic, bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta forma giyerken bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 30.12.2018 14:40
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