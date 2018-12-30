Beşiktaş ve Burak Yılmaz arasında son tango

Beşiktaş'ta tüm gözler, ocak ayında yapılacak transferlere çevrilmiş durumda. Özellikle gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, kaliteli bir forvet alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu konuda birçok isimle temasa geçen yönetim, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı renklerine katmak için geri sayıma geçmiş durumda. Siyah-beyazlılar, tecrübeli forvet ile prensip anlaşmasına vararak el sıkıştı. Son iki gündür ise kulüpler bazında yapılan görüşmeler ağırlık kazanmış durumda.



KRİTİK GÜN YAKLAŞIYOR



Son durum şöyle... Beşiktaş, Trabzonspor ile Burak Yılmaz'ın yapacağı görüşmeleri bekliyor. Golcü oyuncuyu bonservis ücreti almadan göndermek istemeyen bordomavililer, 4 Ocak tarihine kadar 1 milyon 800 bin euro (Burak'ın alacağı olan para) yatırması gerekiyor. Aksi durumda Burak Yılmaz serbest kalacak. Tecrübeli forvet hem Beşiktaş'tan imza parası alabilmek, hem de Trabzonspor'dan alacaklarını istiyor. Bordo-mavililer ise Burak'a alacaklarını ödeyecek, Beşiktaş ile bonservis pazarlığı yapmanın peşinde.



11 YIL SONRA TEKRAR SİYAH-BEYAZ



İlk olarak 2006 yılında Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü oyuncu, 2007-2008 sezonunun devre arasında, Filip Holosko transferi karlşıığı Manisaspor'a takas olmuştu. 2008 Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılan Burak, transferin olması durumunda 11 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Son 1,5 sezonda Trabzonspor'da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı.



BEDAVAYA AYRILABiLiR



Siyah-beyazlılar 4 Ocak'a kadar herhangi bir hamle yapmama kararı aldı. Burak ile her konuda anlaşan Beşiktaş, oyuncunun Trabzonspor ile arasındaki sorunun çözülmesini bekliyor. Burak, bordo-mavililerin 4 Ocak'a kadar parasını yatırmaması durumunda serbest kalacak ve Beşiktaş'tan istediği kadar imza parası talep edebilecek; ya da bu para yatırılırsa bu kez Trabzonspor Beşiktaş ile Burak'ın bonservisi için pazarlık masasına oturma hakkı kazanacak.