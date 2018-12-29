Yönetim Tolgay Arslan’ı affetti
UZATMA OLMAYACAK OYUNCULAR BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Adriano, Babel ve Tolga Zengin'in sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Sözleşmesi bitecek bir diğer isim olan Atiba'nın ise mukavelesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Bu oyunculara devre arasında teklif gelmesi halinde değerlendirilecek, aksi halde sezon sonunda yollar ayrılacak.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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