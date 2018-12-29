Yönetim Tolgay Arslan’ı affetti – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Yönetim ’ı affetti

Yönetim Tolgay Arslan’ı affetti
Kartal'da bir süredir kadro dışı kalan 'a af çıktı. Tolgay, yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dileyerek takıma dönmek istediğini ifade etti. Güneş, Tolgay'ın "özrünü" kabul ederse; Tolgay, siyah-beyazlı takımın Antalya kampı kadrosunda yer bulacak.

UZATMA OLMAYACAK OYUNCULAR BELLİ OLDU
'ta Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Adriano, Babel ve Tolga Zengin'in sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Sözleşmesi bitecek bir diğer isim olan Atiba'nın ise mukavelesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Bu oyunculara devre arasında teklif gelmesi halinde değerlendirilecek, aksi halde sezon sonunda yollar ayrılacak.
  1. 29.12.2018
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