"Ljajic geri dönmeyecek"
29 Aralık 2018, Cumartesi
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"Ljajic geri dönmeyecek"

"Ljajic geri dönmeyecek"

'ta 'in devre arasında yeniden Torino'ya döneceği yönündeki iddiaların ardından İtalyan kulübünün başkanı Cairo, bu haberleri yalanladı ve Ljajic'in geri dönmeyeceğini açıkladı.

Torino Başkanı Cairo, "'in bu sezon Torino'ya geri dönmeyeceğini söyleyebilirim. Kimseyle bir görüşme yapmadık. 'ın içinde bulunduğu durum veya sebeplerden haberim yok. Söylediğim gibi biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiralık verdik ve bu sezon Beşiktaş'ta forma giymeye devam edecek" diye konuştu.
  1. 29.12.2018
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