En iyisi Türkiye!
Avrupa spor basını, Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’lu Alexander Isak’ı istemesini 19 yaşındaki İsveçli golcü için büyük şans olduğunu yazdı.
İsveç'in Aftonbladet gazetesi Alexander Isak'ı, Beşiktaş'ın istemesini şans olarak değerlendirdi. Gazete 19 yaşındaki santrforun Dortmund'un ikinci takımıyla Almanya 4'üncü ligine oynamaktan sıkıldığını iddia etti.
Fotbols Kanalen de Isak'ın Ocak ayında düzenlenecek bir turnuva İsveç Genç Milli Takımıyla, Katar'a gideceğini dönüşünde İstanbul'da yeni takım arkadaşlarıyla buluşacağını yazdı.
Öte yandan Alman basını da Isak için, "Yeteneğine adaletli şansı vermek için Isak'ın mümkün olan en kısa sürede daha yüksek seviyelerde pratik yapması gerekir. Süper Lig kesinlikle dikkate değer. Dortmund açısından bakıldığında, bir kiralama, oyuncunun satışından daha anlamlı olur" denildi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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