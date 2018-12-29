Bedavaya yıldız adayı!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Bedavaya yıldız adayı!

Bedavaya yıldız adayı!

, D.Zagreb’in sözleşme imzalamakta geciktiği Hasic’i bedel ödemeden transfer etti.

, 'geleceğin yıldızı' olarak nitelendirilen Ajdin Hasic'i bedavaya renklerine bağladı. Elini çabuk tutan siyah-beyazlı yönetim, 'nin de yakından izlediği 'in 17 yaşındaki yıldız adayını bedelsiz olarak renklerine bağlamayı başardı. U19 formasını da giyen Hasic'in kulübü D.Zagreb, profesyonel sözleşme imzalama aşamasında eksik evrak nedeniyle 1 gün gecikti. Bunu fırsat bilen Beşiktaş, Fenerbahçe'den önce davranıp Boşnak yıldıza imza attırdı.
  1. 29.12.2018
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