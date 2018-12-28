Vagner Love Corinthians’ta

Beşiktaş'ta Pepe'den sonra takımdan ayrılan ikinci oyuncu Vagner Love oldu.. Başkan Fikret Orman'ın, "Ara transfer döneminde 5-6 oyuncu ile yollarımız ayrılacak" açıklamasının ardından gönderilecek futbolcular arasında adı ilk sıralarda yer alan Vagner Love'un ülkesine geri döneceği ifade edildi. Love hakkında Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'da FOX Sports'ta yorum yapan Leandro Quesada, oyuncunun Corinthians ile anlaştığını ve siyah-beyazlı ekipten alacağını temin ettikten sonra ayrılacağını söyledi.



PARASINI ALAMIYORDU!

Quesada yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Corinthians kulüpleri, küçük bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Kulüpler bu noktada anlaşmış durumda. Vagner Love 7 aydır maaş alamıyor ve isterse sözleşmesini feshedebilir ancak parasını almak istiyor. Corinthians da şu anda Vagner'in ödenmemiş maaşları ile ilgili sorunun giderilmesini bekliyor" dedi. Sports Brezilya da benzer bir ifade kullanarak, "Love alacaklarını almadan sözleşmeyi feshetmeyecek" diyerek Love'un geri dönmek için geri sayıma geçtiğini duyurdu.



300 BİN EURO ALACAĞI VAR!

Beşiktaş'tan tüm alacaklarını isteyen Vagner Love'un siyah-beyazlı kulüpten ne kadar alacağı olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı oyucunun Beşiktaş'tan yaklaşık 280-300 bin euro'luk bir alacağı olduğu ifade edilirken, bugüne kadarki tüm alacakların tahsil etmeden ayrılmamak için yönetimi zorladığı belirtildi.



BONSERVİSSİZ VERMEYİZ

Beşiktaş kulübü, Corinthians ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı. Siyah-beyazlı yönetimin bu transferden 500.000 -

750.000 euro arasında bir bonservis bedeli alması bekleniyor. Love ile Beşiktaş alacakları konusunda anlaşırsa, bu satıştan Kartal'ın kasasına ortalama 3-4 milyon TL arasında para girecek.



11 GOLE KATKI

Brezilyalı ?forvet Vagner Love, Beşiktaş formasıyla 29 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.