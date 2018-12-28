Ryan Babel’e Rangers kancası
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor. Bir yandan Brezilya, bir yandan Japonya, bir yandan da İtalya iddiaları var. Ama hiçbirisi Babel'i ikna etmiş değil. Bu yüzden Hollandalı kalmak da istiyor. Bu arada İngilizler, Babel'e Rangers'in talip olduğunu yazarken; Beşiktaş'a bonservis bedeli ödememek bu transferin sezon sonunda yapılabileceği iddia edildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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