Ryan Babel’e Rangers kancası – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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’e Rangers kancası

Ryan Babel’e Rangers kancası

'ın Hollandalı yıldızı de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor.

'ın Hollandalı yıldızı de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor. Bir yandan , bir yandan , bir yandan da iddiaları var. Ama hiçbirisi Babel'i ikna etmiş değil. Bu yüzden Hollandalı kalmak da istiyor. Bu arada İngilizler, Babel'e Rangers'in talip olduğunu yazarken; Beşiktaş'a bonservis bedeli ödememek bu transferin sezon sonunda yapılabileceği iddia edildi.

  1. 28.12.2018
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