Prijovic operasyonu

Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine Sırp bir forvet de eklendi. Bu iddia ise Yunan basınından geldi. Yunanlılar, Sırp golcü Aleksandar Prijovic için Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. Aleksandar Prijovic, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'da forma giymişti. O sezon 31 maçta 16 gol atınca Polonya'nın Legia takımına transfer olmuş ardından da PAOK'a gitmişti. Geçen sezon 28 maçta 19 gol atan Sırp oyuncu bu sezon ise 13 karşılaşmada 9 golle Yunan Liginin tozunu atıyor.