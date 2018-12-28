Prijovic operasyonu
Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine Sırp bir forvet de eklendi.
Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine Sırp bir forvet de eklendi. Bu iddia ise Yunan basınından geldi. Yunanlılar, Sırp golcü Aleksandar Prijovic için Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. Aleksandar Prijovic, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'da forma giymişti. O sezon 31 maçta 16 gol atınca Polonya'nın Legia takımına transfer olmuş ardından da PAOK'a gitmişti. Geçen sezon 28 maçta 19 gol atan Sırp oyuncu bu sezon ise 13 karşılaşmada 9 golle Yunan Liginin tozunu atıyor.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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