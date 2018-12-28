Prijovic operasyonu – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Prijovic operasyonu

Prijovic operasyonu

Ara döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine bir forvet de eklendi.

Ara döneminde kadrosunu kaliteli bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesine bir forvet de eklendi. Bu iddia ise Yunan basınından geldi. Yunanlılar, Sırp golcü için 'ın devreye girdiğini yazdı. Aleksandar Prijovic, 2014-15 sezonunda PTT 1. Lig takımlarından 'da forma giymişti. O sezon 31 maçta 16 gol atınca Polonya'nın Legia takımına transfer olmuş ardından da PAOK'a gitmişti. Geçen sezon 28 maçta 19 gol atan Sırp oyuncu bu sezon ise 13 karşılaşmada 9 golle Yunan Liginin tozunu atıyor.

  1. 28.12.2018
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