Mbemba bilmecesi – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Mbemba bilmecesi

Mbemba bilmecesi

yönetimi, stoper için 'ya teklifini sundu.

yönetimi, stoper için 'ya teklifini sundu. 1994 doğumlu oyuncuyla daha önce anlaşılmıştı. Mbemba'nın yaş durumu ise biraz sıkıntılı. 9 çocuklu bir ailenin üyesi olan Mbemba, 2006'dan Avrupa'ya gelene kadar Kongo'da üç farklı kulüpte oynadı. Newcastle'a transfer olduğu dönemde Mbemba için asıl doğum tarihinin 8 Ağustos 1988 olduğunu gösteren belgeler İngiliz basınına yansıdı. Öte yandan Anderlecht'in eski oyuncusu Mbemba'ya talip olduğu haberleri çıkıyor.

  1. 28.12.2018
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