Mbemba bilmecesi

Beşiktaş yönetimi, stoper Chancel Mbemba için Porto'ya teklifini sundu. 1994 doğumlu oyuncuyla daha önce anlaşılmıştı. Mbemba'nın yaş durumu ise biraz sıkıntılı. 9 çocuklu bir ailenin üyesi olan Mbemba, 2006'dan Avrupa'ya gelene kadar Kongo'da üç farklı kulüpte oynadı. Newcastle'a transfer olduğu dönemde Mbemba için asıl doğum tarihinin 8 Ağustos 1988 olduğunu gösteren belgeler İngiliz basınına yansıdı. Öte yandan Anderlecht'in eski oyuncusu Mbemba'ya talip olduğu haberleri çıkıyor.