Mbemba bilmecesi
Beşiktaş yönetimi, stoper Chancel Mbemba için Porto'ya teklifini sundu.
Beşiktaş yönetimi, stoper Chancel Mbemba için Porto'ya teklifini sundu. 1994 doğumlu oyuncuyla daha önce anlaşılmıştı. Mbemba'nın yaş durumu ise biraz sıkıntılı. 9 çocuklu bir ailenin üyesi olan Mbemba, 2006'dan Avrupa'ya gelene kadar Kongo'da üç farklı kulüpte oynadı. Newcastle'a transfer olduğu dönemde Mbemba için asıl doğum tarihinin 8 Ağustos 1988 olduğunu gösteren belgeler İngiliz basınına yansıdı. Öte yandan Anderlecht'in eski oyuncusu Mbemba'ya talip olduğu haberleri çıkıyor.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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