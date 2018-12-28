Larin’e Antalya takibi – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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’e takibi

Larin’e Antalya takibi

Güneş'in transferine ilk günden bu yana karşı olduğu 'e 'un talip olduğu iddia edildi.

Güneş'in transferine ilk günden bu yana karşı olduğu 'e 'un talip olduğu iddia edildi. Kanadalı oyuncu için kırmızı beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu, siyah- beyazlı yönetimin önceliğinin ise Larin'i öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak olduğu bildirildi.

  1. 28.12.2018
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