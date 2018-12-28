Teknik direktör Güneş'in transferine ilk günden bu yana karşı olduğu Larin'e Antalya'un talip olduğu iddia edildi.
Teknik direktör Güneş'in transferine ilk günden bu yana karşı olduğu Larin'e Antalya'un talip olduğu iddia edildi. Kanadalı oyuncu için kırmızı beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu, siyah- beyazlı yönetimin önceliğinin ise Larin'i öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak olduğu bildirildi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
Larin’e Antalya takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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