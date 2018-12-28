Larin’e Antalya takibi

Teknik direktör Güneş'in transferine ilk günden bu yana karşı olduğu Larin'e Antalya'un talip olduğu iddia edildi. Kanadalı oyuncu için kırmızı beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu, siyah- beyazlı yönetimin önceliğinin ise Larin'i öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak olduğu bildirildi.