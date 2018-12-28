Kartal’a 140 bin TL ceza! – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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’a 140 bin ceza!

Kartal’a 140 bin TL ceza!

'a 140 bin para cezası verdi.

, 'a 140 bin para cezası verdi. Açıklamada, "- Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası verilmiştir" denildi.

  1. 28.12.2018
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