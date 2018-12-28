Kartal’a 140 bin TL ceza!

PFDK, Beşiktaş'a 140 bin TL para cezası verdi. Açıklamada, "Kasımpaşa- Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası verilmiştir" denildi.