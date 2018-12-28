Adriano Çin’e gitmek istiyor
Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti. 34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının Çin olacağı iddia edildi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah-beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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