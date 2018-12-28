Adriano Çin’e gitmek istiyor – Fotomaç – 28 Aralık 2018
28 Aralık 2018, Cuma
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Adriano ’e gitmek istiyor

Adriano Çin’e gitmek istiyor

sitesi, ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

sitesi, ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti. 34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının olacağı iddia edildi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah-beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı.

  1. 28.12.2018
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