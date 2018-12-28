Adriano Çin’e gitmek istiyor

Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti. 34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının Çin olacağı iddia edildi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah-beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı.