Pektemek gol demek – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Pektemek gol demek

Pektemek gol demek

’in ilk yarısında 5 gol atan , takımın en skorer oyuncusu unvanını aldı. 1262 dakikayla en istikrarlı isim oldu.

Spor Toto 'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan 'ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler ve oldu. 33 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig'de sadece bir maç kaçıran Gökhan, 1262 dakika sahada kalmayı başardı. Hırvat stoper Vida, 15 maç ve 1255 dakika, Alman file bekçisi Karius ise 13 karşılaşma ve 1170 dakika süre aldı.

RYAN BABEL İKİNCİ, VAGNER LOVE ÜÇÜNCÜ
Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı. Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı. İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan üçer gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇINI ŞİLİLİ KARTAL!
Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary oldu. İlk yarıda 14 maçta görev alan futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 27.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pektemek gol demek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN