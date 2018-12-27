Kartal’a 19’luk defans

Beşiktaş, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Surinamlı futbolcu Isiah Helstone, bir aydır siyah-beyazlılarda idmanlara çıkıyor. Stoper ile sağ bekin yanında orta sahada da oynayabilen Helstone'a Beşiktaş A takımdaki futbolcular büyük ilgi gösteriyor.