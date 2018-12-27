Kartal’a 19’luk defans – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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’a 19’luk defans

Kartal’a 19’luk defans

, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı.

, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Surinamlı futbolcu Isiah Helstone, bir aydır siyah-beyazlılarda idmanlara çıkıyor. Stoper ile sağ bekin yanında orta sahada da oynayabilen Helstone'a Beşiktaş A takımdaki futbolcular büyük ilgi gösteriyor.

  1. 27.12.2018
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