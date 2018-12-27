Kartal’a 19’luk defans
Beşiktaş, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Beşiktaş, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Surinamlı futbolcu Isiah Helstone, bir aydır siyah-beyazlılarda idmanlara çıkıyor. Stoper ile sağ bekin yanında orta sahada da oynayabilen Helstone'a Beşiktaş A takımdaki futbolcular büyük ilgi gösteriyor.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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