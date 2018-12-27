Fikret Orman 'Medel' dedi!
Beşiktaş Başkanı, Andreas Gebert’in çektiği, içinde Medel’in olduğu “Çizgide müdahale” fotoğrafını en iyiler oylamasında aday gösterdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Orman'ın spor kategorisindeki tercihi Andreas Gebert'in çektiği, Medel'in yer aldığı "Çizgide müdahale" başlıklı fotoğraf karesi oldu. Orman, haber kategorisinde Özkan Bilgin'e ait "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğrafını seçti.
Yarışmaya katılan fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen Orman, "Müthiş fotoğraflar, hepsi birbirinden güzel. Açıkçası seçmekte de zorlandım. Hayatımda Beşiktaş, siyah-beyaz ve Türkiye çok önemli olduğu için kafam hep o fotoğraflara gitti. Fotoğrafçılık müthiş bir meslek. Buradaki bazı fotoğrafları yakalamak gerçekten zor iş" şeklinde yorum yaptı.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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