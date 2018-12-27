Fikret Orman 'Medel' dedi! – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Fikret Orman 'Medel' dedi!

Başkanı, ’in çektiği, içinde ’in olduğu “Çizgide müdahale” fotoğrafını en iyiler oylamasında aday gösterdi.

Başkanı , AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Orman'ın spor kategorisindeki tercihi 'in çektiği, 'in yer aldığı "Çizgide müdahale" başlıklı fotoğraf karesi oldu. Orman, haber kategorisinde Özkan Bilgin'e ait "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğrafını seçti.

Yarışmaya katılan fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen Orman, "Müthiş fotoğraflar, hepsi birbirinden güzel. Açıkçası seçmekte de zorlandım. Hayatımda Beşiktaş, siyah-beyaz ve çok önemli olduğu için kafam hep o fotoğraflara gitti. Fotoğrafçılık müthiş bir meslek. Buradaki bazı fotoğrafları yakalamak gerçekten zor iş" şeklinde yorum yaptı.

  1. 27.12.2018
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