Fikret Orman 'Medel' dedi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Orman'ın spor kategorisindeki tercihi Andreas Gebert'in çektiği, Medel'in yer aldığı "Çizgide müdahale" başlıklı fotoğraf karesi oldu. Orman, haber kategorisinde Özkan Bilgin'e ait "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğrafını seçti.



Yarışmaya katılan fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen Orman, "Müthiş fotoğraflar, hepsi birbirinden güzel. Açıkçası seçmekte de zorlandım. Hayatımda Beşiktaş, siyah-beyaz ve Türkiye çok önemli olduğu için kafam hep o fotoğraflara gitti. Fotoğrafçılık müthiş bir meslek. Buradaki bazı fotoğrafları yakalamak gerçekten zor iş" şeklinde yorum yaptı.