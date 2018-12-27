Cenk kadroya alınmadı
Siyah-beyazlılardan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, dün oynanan Burnley maçında 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
Siyah-beyazlılardan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, dün oynanan Burnley maçında 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. İngiliz ekibinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, "Başkan istiyor, Cenk yeniden geri dönebilir" yorumlarını beraberinde getirdi.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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