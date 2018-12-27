Cenk kadroya alınmadı – Fotomaç – 27 Aralık 2018
27 Aralık 2018, Perşembe
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Cenk kadroya alınmadı

Cenk kadroya alınmadı

Siyah-beyazlılardan Everton'a olan , dün oynanan Burnley maçında 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

'a olan , dün oynanan Burnley maçında 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. İngiliz ekibinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, "Başkan istiyor, Cenk yeniden geri dönebilir" yorumlarını beraberinde getirdi.

  1. 27.12.2018
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