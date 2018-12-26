Oylama yapılacak
Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'le yaptığı birebir görüşmeyi yönetim kurulu ile paylaşacak.
Başkan Orman, Güneş'le yaptığı birebir görüşmeyi yönetim kurulu ile paylaşacak. Güneş'le ilgili kararı tek başına vermek istemeyen Orman, hocayla devam etme kararını da, yolların ayrılma kararını da oy birliği ile vermek amacında. Bu yüzden yönetim kurulunu en kısa zamanda toplamayı planlıyor. Orman, 'gitsin' diyenleri de, 'kalsın' diyenleri de dinleyecek ve ardından son kararını verecek.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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