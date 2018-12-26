Oylama yapılacak

Başkan Orman, Güneş'le yaptığı birebir görüşmeyi yönetim kurulu ile paylaşacak. Güneş'le ilgili kararı tek başına vermek istemeyen Orman, hocayla devam etme kararını da, yolların ayrılma kararını da oy birliği ile vermek amacında. Bu yüzden yönetim kurulunu en kısa zamanda toplamayı planlıyor. Orman, 'gitsin' diyenleri de, 'kalsın' diyenleri de dinleyecek ve ardından son kararını verecek.