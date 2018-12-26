Oğuzhan’dan ‘servis’ isyanı

Beşiktaş yönetimi bir süredir Çin'de oynayan Demba Ba ve Ersan Gülüm gibi isimlerle kaptana Uzakdoğu'ya gitmesi için bir nevi baskı yapıyordu. Bu önerileri kaybeden Oğuzhan Özyakup, Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçtan sonra bir gece kulübüne eğlenmeye gittiği haberler üzerine şok geçirdi. Kaptanın bu olayın ilk kez yapılmış gibi medyaya servis edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği öğrenildi.