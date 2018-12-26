Oğuzhan’dan ‘servis’ isyanı – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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Oğuzhan’dan ‘servis’ isyanı

Oğuzhan’dan ‘servis’ isyanı

yönetimi bir süredir 'de oynayan ve gibi isimlerle kaptana Uzakdoğu'ya gitmesi için bir nevi baskı yapıyordu.

yönetimi bir süredir 'de oynayan ve gibi isimlerle kaptana Uzakdoğu'ya gitmesi için bir nevi baskı yapıyordu. Bu önerileri kaybeden , 'ya 4-1 yenildikleri maçtan sonra bir gece kulübüne eğlenmeye gittiği haberler üzerine şok geçirdi. Kaptanın bu olayın ilk kez yapılmış gibi medyaya servis edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği öğrenildi.

  1. 26.12.2018
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