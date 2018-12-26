Oğuzhan’dan ‘servis’ isyanı
Beşiktaş yönetimi bir süredir Çin'de oynayan Demba Ba ve Ersan Gülüm gibi isimlerle kaptana Uzakdoğu'ya gitmesi için bir nevi baskı yapıyordu.
Beşiktaş yönetimi bir süredir Çin'de oynayan Demba Ba ve Ersan Gülüm gibi isimlerle kaptana Uzakdoğu'ya gitmesi için bir nevi baskı yapıyordu. Bu önerileri kaybeden Oğuzhan Özyakup, Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçtan sonra bir gece kulübüne eğlenmeye gittiği haberler üzerine şok geçirdi. Kaptanın bu olayın ilk kez yapılmış gibi medyaya servis edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği öğrenildi.
- 26.12.2018
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Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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