İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Adnan Dalgakıran, haber1903' e konuştu. Dalgakıran, "Beşiktaş'ın motivasyon problemi var. Yönetim ağır eleştiriliyor. 3-4 ay evvel Mali durumu en iyi kulüp olarak konuşulurken, şimdi oyuncu satmaya bakılıyor. İşleri zor" diye konuştu.