İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Adnan Dalgakıran, haber1903' e konuştu.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Adnan Dalgakıran, haber1903' e konuştu. Dalgakıran, "Beşiktaş'ın motivasyon problemi var. Yönetim ağır eleştiriliyor. 3-4 ay evvel Mali durumu en iyi kulüp olarak konuşulurken, şimdi oyuncu satmaya bakılıyor. İşleri zor" diye konuştu.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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