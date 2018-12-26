İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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İkinci yarı ’ın işi çok zor

İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor

'ın eski yöneticisi , haber1903' e konuştu.

'ın eski yöneticisi , haber1903' e konuştu. Dalgakıran, "Beşiktaş'ın motivasyon problemi var. Yönetim ağır eleştiriliyor. 3-4 ay evvel Mali durumu en iyi kulüp olarak konuşulurken, şimdi oyuncu satmaya bakılıyor. İşleri zor" diye konuştu.

  1. 26.12.2018
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