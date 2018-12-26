Burak’a sarı ışık – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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Burak’a sarı ışık

Burak’a sarı ışık

yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı için ile sorununu çözmeden resmi bir hamle yapmayacak.

'da kadro dışı bırakılan 'ın Ocak'ta olup olmayacağı merak ediliyor. Sezon başında golcü futbolcu için 'a teklifte bulunan olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Burak için yeniden harekete geçti. Yöneticiler golcü futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken, Trabzon'dan gelecek haberi bekliyorlar. Burak, Trabzon'dan kazandığı paranın daha düşük bir ücret olan 2.5 milyon euro'ya "evet" dedi. Ancak siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan sorununu çözmeden resmi olarak bir adım atmayacağı ifade edildi. Bu arada daha önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u 'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferi için alacaklarına karşılık bonservisini almak için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.

LOVE'IN MENAJERi FARKLI KONUŞUYOR
Beşiktaş'ta teklif gelmesi durumunda Ocak ayında ya da en geç sezon sonu yollarını ayırmayı düşündüğü 'ın menajeriyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. Sürekli farklı açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Evandro Ferreira, "Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor. Hiç kimse herhangi bir resmi öneri veya benzeri bir şeyle bize gelmedi" diyerek bir anlamda "Bir yere gitmeyeceğiz" havası yaratıyor.

  1. 26.12.2018
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