Burak’a sarı ışık
Beşiktaş yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz için Trabzonspor ile sorununu çözmeden resmi bir hamle yapmayacak.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın Ocak'ta transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Sezon başında golcü futbolcu için Trabzon'a teklifte bulunan Beşiktaş olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Burak için yeniden harekete geçti. Yöneticiler golcü futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken, Trabzon'dan gelecek haberi bekliyorlar. Burak, Trabzon'dan kazandığı paranın daha düşük bir ücret olan 2.5 milyon euro'ya "evet" dedi. Ancak siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan sorununu çözmeden resmi olarak bir adım atmayacağı ifade edildi. Bu arada daha önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferi için alacaklarına karşılık bonservisini almak için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.
LOVE'IN MENAJERi FARKLI KONUŞUYOR
Beşiktaş'ta teklif gelmesi durumunda Ocak ayında ya da en geç sezon sonu yollarını ayırmayı düşündüğü Love'ın menajeriyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. Sürekli farklı açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Evandro Ferreira, "Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor. Hiç kimse herhangi bir resmi öneri veya benzeri bir şeyle bize gelmedi" diyerek bir anlamda "Bir yere gitmeyeceğiz" havası yaratıyor.
- 26.12.2018
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
-
Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
-
Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
Burak’a sarı ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.