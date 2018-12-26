Burak’a sarı ışık

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın Ocak'ta transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Sezon başında golcü futbolcu için Trabzon'a teklifte bulunan Beşiktaş olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Burak için yeniden harekete geçti. Yöneticiler golcü futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken, Trabzon'dan gelecek haberi bekliyorlar. Burak, Trabzon'dan kazandığı paranın daha düşük bir ücret olan 2.5 milyon euro'ya "evet" dedi. Ancak siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan sorununu çözmeden resmi olarak bir adım atmayacağı ifade edildi. Bu arada daha önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferi için alacaklarına karşılık bonservisini almak için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.



LOVE'IN MENAJERi FARKLI KONUŞUYOR

Beşiktaş'ta teklif gelmesi durumunda Ocak ayında ya da en geç sezon sonu yollarını ayırmayı düşündüğü Love'ın menajeriyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. Sürekli farklı açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Evandro Ferreira, "Love'ın Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor. Hiç kimse herhangi bir resmi öneri veya benzeri bir şeyle bize gelmedi" diyerek bir anlamda "Bir yere gitmeyeceğiz" havası yaratıyor.