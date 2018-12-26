Bahçeşehir Derneği’nin Van desteği

İstanbul Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği'nden Van'a destek... Gürpınar ilçesindeki Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kışlık giyim ve forma hediye eden dernek, daha sonra Tuşba ilçesindeki ilk ve orta okul öğrencilerine de mont, bot, kazak, bere, atkı ve forma hediye etti.