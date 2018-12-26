Bahçeşehir Derneği’nin Van desteği – Fotomaç – 26 Aralık 2018
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Bahçeşehir Derneği’nin desteği

Bahçeşehir Derneği’nin Van desteği

 Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği'nden 'a destek...

Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği'nden 'a destek... Gürpınar ilçesindeki Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kışlık giyim ve forma hediye eden dernek, daha sonra Tuşba ilçesindeki ilk ve orta okul öğrencilerine de mont, bot, kazak, bere, atkı ve forma hediye etti.

  1. 26.12.2018
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