8 milyon Euro’luk Vida
Fransız yıldız Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Domagoj Vida transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Fransız yıldız Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Domagoj Vida transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ligde 18 hafta sonunda sadece 13 puan toplayabilen ve özellikle savunmasında büyük sorun yaşayan Monaco'nun, Hırvat oyuncu için siyah-beyazlılara 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Yönetim ise bu teklife teknik direktör Şenol Güneş'le görüştükten sonra karar verecek. Kara Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların yıldızını parlatmaya devam eden isimlerin arasında yer almıştı. Vida bu sezon Beşiktaş formasını 22 kez terletti.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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