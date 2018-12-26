1 numaralar buluştu – Fotomaç – 26 Aralık 2018
28 Mart 2019, Perşembe
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1 numaralar buluştu

1 numaralar buluştu

Başkanı Orman ile önceki akşam yemekte buluştu.

Başkanı Orman ile önceki akşam yemekte buluştu. Başkan Orman'ın, tecrübeli hocaya, "Hocam, Milli takıma gitmek gibi bir düşüncen var mı?" diye sorduğu; Güneş'in de, "Asıl önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Guti'yi neden getirdiğinizi biliyorum. Yönetim içinde beni istemeyenler olduğunu da biliyorum" yanıtını verdiği ifade edildi.

  1. 26.12.2018
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