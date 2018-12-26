1 numaralar buluştu

Beşiktaş Başkanı Orman ile teknik direktör Şenol Güneş önceki akşam yemekte buluştu. Başkan Orman'ın, tecrübeli hocaya, "Hocam, Milli takıma gitmek gibi bir düşüncen var mı?" diye sorduğu; Güneş'in de, "Asıl önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Guti'yi neden getirdiğinizi biliyorum. Yönetim içinde beni istemeyenler olduğunu da biliyorum" yanıtını verdiği ifade edildi.