1 numaralar buluştu
Beşiktaş Başkanı Orman ile teknik direktör Şenol Güneş önceki akşam yemekte buluştu.
Beşiktaş Başkanı Orman ile teknik direktör Şenol Güneş önceki akşam yemekte buluştu. Başkan Orman'ın, tecrübeli hocaya, "Hocam, Milli takıma gitmek gibi bir düşüncen var mı?" diye sorduğu; Güneş'in de, "Asıl önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Guti'yi neden getirdiğinizi biliyorum. Yönetim içinde beni istemeyenler olduğunu da biliyorum" yanıtını verdiği ifade edildi.
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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