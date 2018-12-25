Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
25 Aralık 2018, Salı
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- takası yattı

Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı

yönetimi, kadro dışı kalan ’a karşılık ’ı öneren sarı-lacivertlilere “olumsuz” yanıt verdi.

Orta saha için arayışlarını sürdüren , 'ın transferi için 'a takasta 'ı teklif etti. Siyah beyazlı kulüp ise 'olumsuz' yanıt verdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan'ı takasta düşünüyor. Siyah-beyazlılara genç futbolcu teklif edilirken, karşı yanıt ise 'olumsuz' oldu. Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin kapısını bu kez farklı bir oyuncu+para teklifiyle çalması bekleniyor.

  1. 25.12.2018
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