Beşiktaş galibiyet unuttu

Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, 1994- 1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergiledi. Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girdi. Sezona ilk iki haftada aldığı üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, ilk yarı boyunca peş peşe 3 maç kazanamadı. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son 3 haftasında ise galibiyet yüzü göremedi. Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, sonraki hafta Trabzon ile Vodafone Park'ta 2-2 biten maçın ardından son haftada Kasımpaşa karşısında sezonun en farklı yenilgisini yaşadı. 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah- beyazlılar, deplasmanda ise sadece BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanırken; Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.



EN ÇOK PUANI LUCE TOPLADI



Beşiktaş'ta devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu oldu. Rumen teknik adam yönetiminde 2003- 2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı. Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını bu sezon yaşadı.