Şenol Güneş: "Toparlanıp gelin"
Şenol Güneş’in Paşa maçı sonrası soyunma odasında “Tatil dönüşünde herkesi iyi bir şekilde görmek istiyorum. Toparlanıp gelin” dediği bildirildi
Beşiktaş'ta flaş skorla biten Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli çalıştırıcının, "Başarısızlıkta en büyük pay benim. Demek ki bizim de dersimize daha iyi çalışmamız lazım" sözleriyle öz eleştiri yaptığı bildirildi. Ardından oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştiren siyahbeyazlı teknik adamın, "Aramızdan ayrılacaklar olur, yeni gelenler olacak. Ama şu an mevcut bir takım var. Çok fazla istenmeyen sonuçlar aldık. Bunun bir son bulması gerek. Şimdi ara tatil giriyor. Bu süre zarfından herkes şapkasını önüne koyup nerede hatalar yaptığımızı düşünsün. Kafanızı iyice boşaltın. Kamp öncesi herkesi iyi bir şekilde görmek istiyorum. Tatilden toparlanıp gelin" dediği bildirildi. Öte yandan Beşiktaş, Güneş dönemindeki en farklı mağlubiyeti yaşatmasının yanı sıra, 4 sezon sonra sezonun ilk devresinin de liderin 9 puan gerisinde bitirdi.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
-
Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
-
Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
Şenol Güneş: "Toparlanıp gelin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.