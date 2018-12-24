Şenol Güneş: "Toparlanıp gelin"

Beşiktaş'ta flaş skorla biten Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli çalıştırıcının, "Başarısızlıkta en büyük pay benim. Demek ki bizim de dersimize daha iyi çalışmamız lazım" sözleriyle öz eleştiri yaptığı bildirildi. Ardından oyunculara yönelik bir konuşma gerçekleştiren siyahbeyazlı teknik adamın, "Aramızdan ayrılacaklar olur, yeni gelenler olacak. Ama şu an mevcut bir takım var. Çok fazla istenmeyen sonuçlar aldık. Bunun bir son bulması gerek. Şimdi ara tatil giriyor. Bu süre zarfından herkes şapkasını önüne koyup nerede hatalar yaptığımızı düşünsün. Kafanızı iyice boşaltın. Kamp öncesi herkesi iyi bir şekilde görmek istiyorum. Tatilden toparlanıp gelin" dediği bildirildi. Öte yandan Beşiktaş, Güneş dönemindeki en farklı mağlubiyeti yaşatmasının yanı sıra, 4 sezon sonra sezonun ilk devresinin de liderin 9 puan gerisinde bitirdi.