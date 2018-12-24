‘Parasını alıp feshedecek’

Vagner Love'ın devre arasında takımdan Pepe gibi ayrılacağı bildirildi. Portekizli gazeteci Bruno Andrade, futbolcunun sözleşmesinin geriye kalan yıllara ait alacaklarından vazgeçerek sadece gecikmiş ödemelerini alıp kontratını feshedeceğini açıkladı. Andrade, "Love haftaya Beşiktaş'tan ayrılabilir. Corinthians ve Flamengo kendisini istiyor" dedi.