‘Parasını alıp feshedecek’ – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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‘Parasını alıp feshedecek’

‘Parasını alıp feshedecek’

'ın devre arasında takımdan gibi ayrılacağı bildirildi.

'ın devre arasında takımdan gibi ayrılacağı bildirildi. Portekizli gazeteci Bruno Andrade, futbolcunun sözleşmesinin geriye kalan yıllara ait alacaklarından vazgeçerek sadece gecikmiş ödemelerini alıp kontratını feshedeceğini açıkladı. Andrade, "Love haftaya 'tan ayrılabilir. Corinthians ve Flamengo kendisini istiyor" dedi.

  1. 24.12.2018
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