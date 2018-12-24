Kartal Burak Yılmaz için beklemede

Sezonun ilk yarısını liderin 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, transferde ise farklı bir rota çizecek. Feyenoord'un U21 takımında forma giyen Orkun Kökçü için girişimlerine başlayan Beşiktaş, sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak verdiği Orkan Çınar'ı da geri çağırmayı planlıyor. Sezon başında alınan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın gösterdiği performanslar sonrasında, transfer politikasını değiştiren siyah-beyazlıların gündemine Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'un da girdiği iddia ediliyor.



ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE

Sezon başından bu yana sağ bek ve forvet transferi isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu isteklerine öncelik veren yönetim, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaları attırmak istiyor. Adriano ve Babel'e teklif yapan ve bu futbolculardan en kısa sürede yanıt bekleyen siyah-beyazlı idareciler, gelecek yanıtlara göre bu bölgelere de takviye yapmayı planlıyor. Vagner Love'ı isteyen Brezilyalı kulüplerle görüşme halinde olan Beşiktaş, bu futbolcuyu göndererek yerine kaliteli bir santrfor transfer ederek ikinci yarıya başlamanın hesaplarını yapıyor. Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la ilgili durum ise devre arasında sonuçlanacak. Şenol Güneş'in vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan yöneticiler, bu futbolcunun affedilmemesi halinde, satılması için görüşmelerine başlayacak.



BURAK YILMAZ İÇİN GİRİŞİMLER VAR

Siyah-beyazlılarda forvet konusunda en önemli gelişme Burak Yılmaz konusunda yaşanıyor. Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık sözleşmesinin fesh edilmesi için TFF'ye başvuran bu oyuncuyla ilgili olarak aportta bekleyen Kara Kartal, çıkacak olan sonuca göre hareket edecek. Futbolcuya direkt bir teklifte bulunmayan ve aracılar vasıtasıyla Burak'ı takımda görmek istediklerini söyleyen yöneticiler, TFF'den çıkacak olan sonucu bekliyor. Trabzonspor'la mukavelesi devam ettiği için bu futbolcuya doğrudan teklif yapmayan Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'la ilgili olarak çıkan haberleri yalanlamıştı. Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde kadrosunda bulunan Burak Yılmaz'ı takımında görmeyi çok isteyen Şenol Güneş, bu futbolcuyla ilgili olarak yönetime raporunu verdi. Güneş'in forvetteki ilk tercihi milli yıldız.