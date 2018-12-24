Kartal 11 gün tatile çıktı

Ligde ilk yarıyı 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş'ta 11 günlük tatil başladı. Siyah beyazlılar, sezonun 2. yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelip aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. 26 puanla devreyi beklentilerin uzağında kapatan Kartal'ın kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.