Kartal 11 gün tatile çıktı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

11 gün tatile çıktı

Kartal 11 gün tatile çıktı

Ligde ilk yarıyı 4-1'lik yenilgisiyle tamamlayan 'ta 11 günlük tatil başladı.

Ligde ilk yarıyı 4-1'lik yenilgisiyle tamamlayan 'ta 11 günlük tatil başladı. Siyah beyazlılar, sezonun 2. yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelip aynı gün kamp çalışmaları için 'ya gidecek. 26 puanla devreyi beklentilerin uzağında kapatan 'ın kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.

  1. 24.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal 11 gün tatile çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN