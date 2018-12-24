Feda’dan bile kötü

Son olarak Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ta büyük çöküş yaşandı. Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti. İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı. Ligin ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayan siyah- beyazlılar, sonraki 10 haftada 12 puan alabildi. İlk 7 haftada 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu. Kartal, 26 puan toplayıp Samet Aybaba'lı 'FEDA' döneminin bile gerisinde kaldı. Beşiktaş 2012-13 sezonunda 17 maçta 30 puan toplamıştı.