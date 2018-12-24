Feda’dan bile kötü – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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’dan bile kötü

Feda’dan bile kötü

Son 10 haftada büyük çöküş yaşayan siyah-beyazlı takım, dediği dönemde bile, devre arasına 30 puan toplayarak girmişti.

Son olarak 'ya yenilen 'ta büyük çöküş yaşandı. Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti. İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı. Ligin ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayan siyah- beyazlılar, sonraki 10 haftada 12 puan alabildi. İlk 7 haftada 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu. , 26 puan toplayıp 'lı '' döneminin bile gerisinde kaldı. Beşiktaş 2012-13 sezonunda 17 maçta 30 puan toplamıştı.

  1. 24.12.2018
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