Feda’dan bile kötü
Son 10 haftada büyük çöküş yaşayan siyah-beyazlı takım, FEDA dediği dönemde bile, devre arasına 30 puan toplayarak girmişti.
Son olarak Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ta büyük çöküş yaşandı. Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti. İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı. Ligin ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayan siyah- beyazlılar, sonraki 10 haftada 12 puan alabildi. İlk 7 haftada 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu. Kartal, 26 puan toplayıp Samet Aybaba'lı 'FEDA' döneminin bile gerisinde kaldı. Beşiktaş 2012-13 sezonunda 17 maçta 30 puan toplamıştı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
Feda’dan bile kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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