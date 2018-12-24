Deplasmanda sıkıntı büyük
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı.
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı. Bursa, F.Bahçe, Konya ve Alanya ile deplasmanda berabere kalan Kartal; Göztepe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenildi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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