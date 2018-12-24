Deplasmanda sıkıntı büyük

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı. Bursa, F.Bahçe, Konya ve Alanya ile deplasmanda berabere kalan Kartal; Göztepe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenildi.