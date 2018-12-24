Deplasmanda sıkıntı büyük – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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sıkıntı büyük

Deplasmanda sıkıntı büyük

, bu sezon da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı.

, bu sezon da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı. , F.Bahçe, ve Alanya ile deplasmanda berabere kalan ; , ve 'ya yenildi.

  1. 24.12.2018
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