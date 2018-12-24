Burak Yılmaz belirsizliği – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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belirsizliği

Burak Yılmaz belirsizliği

'dan ayrılacak olan konusundaki belirsizlik de devam ediyor.

'dan ayrılacak olan konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta içinde cephesiyle tekrar masaya oturup son görüşmeyi yapacağı kaydedildi. 'in çok istemesine rağmen Beşiktaşlı taraftarların Burak'a sıcak bakmaması yönetimi büyük sıkıntıya sokuyor.

  1. 24.12.2018
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