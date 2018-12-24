Burak Yılmaz belirsizliği
Trabzonspor'dan ayrılacak olan Burak Yılmaz konusundaki belirsizlik de devam ediyor.
Trabzonspor'dan ayrılacak olan Burak Yılmaz konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta içinde Trabzon cephesiyle tekrar masaya oturup son görüşmeyi yapacağı kaydedildi. Şenol Güneş'in çok istemesine rağmen Beşiktaşlı taraftarların Burak'a sıcak bakmaması yönetimi büyük sıkıntıya sokuyor.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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