Burak Yılmaz belirsizliği

Trabzonspor'dan ayrılacak olan Burak Yılmaz konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta içinde Trabzon cephesiyle tekrar masaya oturup son görüşmeyi yapacağı kaydedildi. Şenol Güneş'in çok istemesine rağmen Beşiktaşlı taraftarların Burak'a sıcak bakmaması yönetimi büyük sıkıntıya sokuyor.