Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aidatlar, 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ödenebilecek.
Beşiktaş Kulübü aidatlarla ilgili açıklamada bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Üyelerimizin üyelik haklarıyla ilgili sorun yaşamamaları adına, 2018 yılı için 120 TL olan aidat bedelini ödemelerini önemle hatırlatırız.
Aidat ödemelerini Kulübümüzde yapmak isteyen Üyelerimiz, yılın son çalışma günü olan 31 Aralık 2018 Pazartesi saat 17:30'a kadar Vodafone Park'ta bulunan kulüp binamızdaki Üyelik İşlemleri bürosunda nakit veya kredi kartıyla aidat ödemelerini gerçekleştirebilirler. Üyelerimiz, 31 Aralık 2018 tarihine kadar banka şubelerinden veya internet bankacılığı kanalıyla da aidat ödemelerini yapabilirler."
- 24.12.2018 14:21
- Güncelleme: 24.12.2018 14:41
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
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mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Toplam 1
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İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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