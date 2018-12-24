Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'tan aidat bilgilendirmesi

Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi

Kulübü, resmi sitesinden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aidatlar, Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ödenebilecek.

Kulübü aidatlarla ilgili açıklamada bulundu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Üyelerimizin üyelik haklarıyla ilgili sorun yaşamamaları adına, 2018 yılı için 120 TL olan aidat bedelini ödemelerini önemle hatırlatırız.
Aidat ödemelerini Kulübümüzde yapmak isteyen Üyelerimiz, yılın son çalışma günü olan 31 Aralık 2018 Pazartesi saat 17:30'a kadar Vodafone Park'ta bulunan kulüp binamızdaki Üyelik İşlemleri bürosunda nakit veya kredi kartıyla aidat ödemelerini gerçekleştirebilirler. Üyelerimiz, 31 Aralık 2018 tarihine kadar banka şubelerinden veya internet bankacılığı kanalıyla da aidat ödemelerini yapabilirler."

  1. 24.12.2018 14:21
  2. Güncelleme: 24.12.2018 14:41
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan aidat bilgilendirmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN