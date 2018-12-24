Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yolcu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yolcu

Güneş tarafından bırakılan için menajer atağına kalktı.

Güneş tarafından bırakılan için menajer atağına kalktı. ocak ayında Tolgay Arslan ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol takımlarıyla görüşen Bulut'un transferi bir an önce sonuçlandırmak için çalıştığı ifade edildi. takımlarının da ilgilendiği Tolgay'ın yeni adresinin yakında belli olması bekleniyor.

  1. 24.12.2018
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