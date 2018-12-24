Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yolcu
Güneş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için menajer Ahmet Bulut transfer atağına kalktı.
Güneş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için menajer Ahmet Bulut transfer atağına kalktı. Beşiktaş ocak ayında Tolgay Arslan ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol takımlarıyla görüşen Bulut'un transferi bir an önce sonuçlandırmak için çalıştığı ifade edildi. Süper Lig takımlarının da ilgilendiği Tolgay'ın yeni adresinin yakında belli olması bekleniyor.
- 24.12.2018
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baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
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mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
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