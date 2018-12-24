Güneş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için menajer Ahmet Bulut transfer atağına kalktı. Beşiktaş ocak ayında Tolgay Arslan ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol takımlarıyla görüşen Bulut'un transferi bir an önce sonuçlandırmak için çalıştığı ifade edildi. Süper Lig takımlarının da ilgilendiği Tolgay'ın yeni adresinin yakında belli olması bekleniyor.