Bereszynski ve Colley olumsuz
Scout ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İtalya seferinde Sampdoria'nın sağ beki Bereszynski ve stoper Colley'i izlemişti.
Scout ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İtalya seferinde Sampdoria'nın sağ beki Bereszynski ve stoper Colley'i izlemişti. Bu iki isim hakkında olumsuz rapor verildi. Sampdoria'da forma giyen bu iki futbolcuyu yakın takip eden yönetimin, performaslarını yetersiz bulduğu için geri adım attığı kaydedildi.
- 24.12.2018
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mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
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