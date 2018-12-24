Bereszynski ve Colley olumsuz – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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ve olumsuz

Bereszynski ve Colley olumsuz

Scout ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seferinde 'nın sağ beki ve stoper 'i izlemişti.

Scout ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seferinde 'nın sağ beki ve stoper 'i izlemişti. Bu iki isim hakkında olumsuz rapor verildi. Sampdoria'da forma giyen bu iki futbolcuyu yakın takip eden yönetimin, performaslarını yetersiz bulduğu için geri adım attığı kaydedildi.

  1. 24.12.2018
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