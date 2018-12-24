Bereszynski ve Colley olumsuz

Scout ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İtalya seferinde Sampdoria'nın sağ beki Bereszynski ve stoper Colley'i izlemişti. Bu iki isim hakkında olumsuz rapor verildi. Sampdoria'da forma giyen bu iki futbolcuyu yakın takip eden yönetimin, performaslarını yetersiz bulduğu için geri adım attığı kaydedildi.