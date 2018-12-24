Asıl dert golcü eksikliği – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Asıl dert golcü eksikliği

Asıl dert golcü eksikliği

'un geçen sezon Everton'a satılmasından sonra gol sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, eldeki forvetlerden de bir türlü istediği verimi alamıyor.

'un geçen sezon Everton'a satılmasından sonra gol sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, eldeki forvetlerden de bir türlü istediği verimi alamıyor. Bu sezon ile birlikte görev alan 5 santrforun gol sayıları; 5, Love 3, Negredo 2, Güven Yalçın 2 ve Larin 0 olmak üzere toplam 12 oldu. Bu sayı takımın attığı toplam 28 golün yarısı bile etmedi. Son 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi.

  1. 24.12.2018
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