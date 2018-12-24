3 maçta 2 puan
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Vodafone Park'taki Trabzonspor derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
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