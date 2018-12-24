3 maçta 2 puan – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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3 maçta 2 puan

3 maçta 2 puan

Siyah-beyazlı takım, 'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlı takım, 'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz maçında 0-0 berabere kalan , Vodafone Park'taki derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. , 'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.

  1. 24.12.2018
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