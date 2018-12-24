Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Vodafone Park'taki Trabzonspor derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.