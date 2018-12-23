VAR’A takıldılar – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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VAR’A takıldılar

VAR’A takıldılar

Önce Beşiktaş’ta ’ın, ardından da Kasımpaşalı Diagne’nin golü geçersiz sayıldı.

-Beşiktaş maçında VAR aktif rol oynadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Adem Ljajic'in kullandığı frikiği Ramazan çelerken dönen topa Lens dokundu ve tamamladı. Hakem önce golü verirken VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kendisi izledi. Lens'in topa elle hamlede bulunduğunu tespit eden Çakır gol kararını iptal etti. MAÇIN 21. dakikasında ise 1-0 önde olan Kasımpaşa'nın attığı gol geçerli sayılmadı. Diagne ile ikinci golü bulan Kasımpaşa, attığı gole sevinirken VAR'dan gelen karar ile bu sevinçleri kısa sürdü. Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izlerken golden önce Pavelka'nın 'i düşürdüğünü belirtti ve golü iptal etti.
  1. 23.12.2018
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