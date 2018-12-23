Taraftarlık olmaz – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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olmaz

Taraftarlık olmaz
Başkanı maçtan önce Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Orman, "Hayatım bu kulüpte geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre olmaz. Bu camia bizim canımız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız" diye konuştu.
  1. 23.12.2018
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