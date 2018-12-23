Paramı verin gideyim – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Paramı verin gideyim

Paramı verin gideyim

Kadro dışı bırakılan , ocakta ’ya dönmek istiyor. Ancak şartı var; Alacakları ödenirse.

Siyah-beyazlı takımda bir türlü bekleneni veremeyen 'un devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun ocak ayında yönetimle anlaşma yaparak ülkesine dönmek istediği belirtildi. Flamengo'nun Vagner Love'a talip olduğu ve oyuncu için eski takımının muhtemel adreslerinden biri olabileceği yazıldı. Love'un 'tan ayrılma şartı ise sözleşmesinde yer alan ücreti almak. Sambacının istediği ücreti almadan ayrılmayacağının altı çizildi.
  1. 23.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paramı verin gideyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN