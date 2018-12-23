Mustafa Denizli'den şampiyonluk iddiası!
23 Aralık 2018, Pazar
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'den şampiyonluk iddiası!

Mustafa Denizli'den şampiyonluk iddiası!

Denizli, zaferi sonrası iddialı konuştu: “’de ilk yarıyı 2. sırada bitirdik. Bu tabloyu 28, 29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz.”

'da , iddialı açıklamalarda bulundu. Denizli, "Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı. Ben de kulübede keyif almalıyım. Futbolda geriye dönüp bakmamalısınız ama sadece penaltıları gole çevirseydik, bugün liderdik. gibi şampiyonluğun en büyük rakiplerinden birini 4-1 yenmek, bizim adımıza iyi bir şey" dedi. Usta çalıştırıcı, "Hücuma çıktığımız sayı kadar defansta kalabalık olamıyoruz. Kasımpaşa gol yemekten korkmuyor. Bu hoşuma gitmiyor ama felsefemiz, yediğimizden bir fazla atmak" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk için öngörüde de bulunan Mustafa Denizli, "Hedef Kasımpaşa'yı Avrupa'ya götürmek. İlk yarıyı 2. bitirdik. Bu tabloyu 28, 29. haftaya taşırsak şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek

KOITA 8 AY SONRA İLK 11'DE

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu , 8 ay 20 gün sonra bir lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Koita en son geçen sezonun 27'inci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan maçında 11'de oynamıştı.

'BU GALİBİYETİ TABİİ Kİ BEKLİYORDUK'

Beşiktaş karşısında 2. golün asistini yapan Fode Koita, güçlü rakipleri karşısında bu zaferi beklediklerini söyledi. 28 yaşındaki Fransız golcü, "Maç maç gidip kazanacağız. Baskı oluşturmak istemiyorum ama form düzeyimiz böyle devam ederse, güzel işler yapacağız" dedi.


KADRODA İKİ YENİ OYUNCU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son lig maçına göre iki farklı isme görev verdi. Deneyimli hoca 'a karşı Eduok ve 'a görev vermişti. Denizli, dün akşam bu oyuncuların yerine Koita ve Pavelka'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

PAŞA'DA NOSTALJİ RÜZGARI

Dün akşamki maç öncesinde tribünlerde nostalji rüzgarı esti. Hoparlörlerden rahmetli 'ın şarkılarının çalınmasının ardından, tribünlerin isteği üzerine şarkısı da çalındı. İki takım taraftarları da bu parçalara hep birlikte eşlik ettiler.

  1. 23.12.2018
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