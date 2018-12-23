Karanlık çöktü – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Karanlık çöktü

Karanlık çöktü

Son dönemde futbolu düşüşte olan siyah-beyazlı takım, ’dan 4 gol yedi ve sahayı mağlubiyetle terk etti. , Güneş yönetiminde en farklı yenilgisini aldı.

'ya 4-1 yenilen , yönetiminde 'deki en farklı yenilgisini aldıBEŞIKTAŞ, Kasımpaşa karşısında vurgun yedi: 4-1. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan siyah- beyazlı ekip, dün akşam da ağlarında tam 4 gol gördü. Maçın başından itibaren rakibini sahasına hapseden Kasımpaşa, 11. dakikada Sadiku'nun golüyle öne geçti. 45+1. dakikada maçın yıldızı Diagne sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. , ikinci yarıda ile umutlansa da Kasımpaşa sürprize izin vermedi.

190 MAÇ SONRA 4 YEDİ
Diagne, 75. Dakikada kazandırdığı penaltı vuruşunu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ın umutlarını bitirdi. Kapanış golü ise Pavelka'dan geldi. Bu sonuçla 'li Kasımpaşa maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kötü bir sezon geçiren Şenol Güneş'li Beşiktaş ise 6. sıraya geriledi. Tel tel dökülen Beşiktaş, 20 Nisan 2013'te Akhisarspor'a 4-1 yenildikten sonra Süper Lig'de 190 maç sonra ilk kez 4 gol gördü.

O ESKi HALiNDEN ESER YOK ŞiMDi
Kasımpaşa'ya 4-1 yenilmekten kurtulamayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldı. Avrupa Ligi'nde zorlukla gruplardan çıkan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı ve şampiyonluk yolunda büyük darbe yedi. Kartal ilk yarının 17 maçında tam 25 puan kaybetti.

Mbaye Diagne, ile birlikte bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, ve 'ye gol atan ikinci oyuncu oldu.

  1. 23.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karanlık çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN