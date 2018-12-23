Karanlık çöktü
Son dönemde futbolu düşüşte olan siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa’dan 4 gol yedi ve sahayı mağlubiyetle terk etti. Kartal, Güneş yönetiminde en farklı yenilgisini aldı.
Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldıBEŞIKTAŞ, Kasımpaşa karşısında vurgun yedi: 4-1. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan siyah- beyazlı ekip, dün akşam da ağlarında tam 4 gol gördü. Maçın başından itibaren rakibini sahasına hapseden Kasımpaşa, 11. dakikada Sadiku'nun golüyle öne geçti. 45+1. dakikada maçın yıldızı Diagne sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kartal, ikinci yarıda Mustafa Pektemek ile umutlansa da Kasımpaşa sürprize izin vermedi.
190 MAÇ SONRA 4 YEDİ
Diagne, 75. Dakikada kazandırdığı penaltı vuruşunu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ın umutlarını bitirdi. Kapanış golü ise Pavelka'dan geldi. Bu sonuçla Mustafa Denizli'li Kasımpaşa maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kötü bir sezon geçiren Şenol Güneş'li Beşiktaş ise 6. sıraya geriledi. Tel tel dökülen Beşiktaş, 20 Nisan 2013'te Akhisarspor'a 4-1 yenildikten sonra Süper Lig'de 190 maç sonra ilk kez 4 gol gördü.
O ESKi HALiNDEN ESER YOK ŞiMDi
Kasımpaşa'ya 4-1 yenilmekten kurtulamayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldı. Avrupa Ligi'nde zorlukla gruplardan çıkan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı ve şampiyonluk yolunda büyük darbe yedi. Kartal ilk yarının 17 maçında tam 25 puan kaybetti.
Mbaye Diagne, Mustafa El Kabir ile birlikte bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gol atan ikinci oyuncu oldu.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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