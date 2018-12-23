Gol iptal oldu sarı kartı kaldı

Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne dünkü maçın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Senegalli yıldız, 19. dakikada topu kafayla Beşiktaş ağlarına gönderdi. Gol sevincini canavar maskesi tutarak kutlayan Diagne sarı kart gördü. Ancak golden önce faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İptal edilen gol sonrasında Cüneyt Çakır, kural gereği Diagne'ye sarı kartının geçerli olduğunu anlattı. Diagne, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düştü.



TARİHE GEÇTİ

Mbaye Diagne dün akşam Beşiktaş'a attığı 2 gol ile Süper Lig tarihine geçti. 20 gole ulaşan Senegalli yıldız, Galatasaray efsanesi Mario Jardel'in rekorunu tarihe gömdü. Jardel, 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 18 gol atmıştı.



CANAVAR İŞBAŞINDA

Kasımpaşa'nın süper forveti Diagne duracak gibi görünmüyor. 19. dakikadaki golü iptal edilen yıldız oyuncu, ardından 2 gol daha buldu. Siyah-beyazlı ekibin ağlarını ilk yarının uzatma dakikalarında ve 75. dakikada penaltı vuruşundan iki kez havalandıran Diagne, 17 haftada 20 gole ulaşmayı başardı. Bu sezon 17 maçın 14'ünde gol atan oyuncu, Kasımpaşa'nın çıkışına büyük katkı yaptı. 27 yaşındaki Diagne'nin 2 de asisti bulunuyor.



DENİZLİ KIZDI

Diagne attığı ilk golden sonra kale arkasına gidip yine başına canavar maskesini geçirdi ve sevincini bu şekilde gösterdi. Golü iptal olan ama sarısı kalan oyuncu, toplamda 4. sarı kartını görünce cezalı duruma düştü. Denizli de bu duruma tepki gösterdi.