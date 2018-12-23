Gençlerde Kartal – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Gençlerde Kartal

Gençlerde Kartal

'ndeki mücadelede gülen oldu. Siyah- beyazlı takımın U19'ları 'yı 3-0 mağlup etti.

'ndeki mücadelede gülen oldu. Siyah- beyazlı takımın U19'ları 'yı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona geren karşılaşmada goller ikinci yarıda Oğuzhan Akgün (2) ile Almos Kaan'dan geldi. karşılaşmasını da Beşiktaş, Yusuf Atasoy'un golüyle 1-0 kazandı ve U17 Akademi Ligi'nin ilk devresini 41 puanla lider tamamladı.
  1. 23.12.2018
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