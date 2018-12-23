Bu kadroyla zor
23 Aralık 2018, Pazar
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Bu kadroyla zor

Bu kadroyla zor

Siyah-beyazlı teknik direktör, “İlk yarı sonunda 26 puan da, bugünkü ’lik skor da bizim için kötü. Bu tabloyu aşabilmek için çok çalışmalıyız” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "İlk yarı sonu itibarıyla 26 puan da bizim için kötü, bugünkü 'lik skora da kötü. Ligin ilk yarısında düşündüğümüzün çok altında kaldık. Bugün de oyun olarak hatalarımız çok fazlaydı. Rakip geldiğinde atağı bitiremedi, biz gittiğimizde biz bitiremedik. Top kayıplarımız çok oldu. Bizden kaynaklanan hatalar sonucunda goller yedik. İikinci yarıda golü bulduk. 2-2 de yapabilirdik. Ancak arkasından penaltı ve oyun koptu.

NE BİZ NE TARAFTAR MEMNUN DEĞİL
Sonrasında 4-1'lik bir skor ortaya çıktı. Bizim için kötü bir skor oldu" dedi. Ligin ilk yarısında hedeflerinin uzağında kaldıklarını vurgulayan Şenol Güneş, ikinci yarıda bu tabloyu değiştirebilmek için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Deneyimli hoca , "Hem oyun olarak hem puan olarak daha üstte olmamız lazım. Bu durumdan ne biz, ne yönetim, noyuncular, ne de hiç kimse değil. Dağınık oynadık, beklediğimizden az puan aldık. Alacağımız maçları alamadık. Bugün de alabilirdik, olmadı. Dediğim gibi çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR
Beşiktaş bu sezon 'deki son 8 deplasman mücadelesinin sadece birinden galip ayrılabildi. Siyah-beyazlılar, diğer 7 maçta ise 4 beraberlik elde ederken, dünküyle birlikte 3'ünde sahadan yenik ayrıldı. İşte o seri: Bursaspor-Beşiktaş (1-1), Fenerbahçe-Beşiktaş (1-1), Konyaspor-Beşiktaş (2-2), Göztepe-Beşiktaş (2- 0), Başakşehir-Beşiktaş (1-0), Ankaragücü-Beşiktaş (1-4), Alanyaspor-Beşiktaş (0-0) ve Kasımpaşa-Beşiktaş (4-1).
Maçın 74. dakikasında, bir kez daha VAR ekranına gitti. Fatih ile Diagne arasında yaşanan pozisyonun ardından incelemede bulunan Çakır, penaltıya hükmetti ve Diagne topu ağlara yolladı. Bu sezon ligin en fazla penaltı kazanan (10) takımı olan Kasımpaşa, 6. kez golü buldu.

DENİZLİ 6-4 yaptı
Şenol Güneş, rekabetinde durum 6-4 oldu. İki teknik adamın birbirleriyle oynadıkları maçlarda düne kadar Güneş'in 6, Denizli'nin 3 galibiyeti vardı. 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmamıştı. Mustafa Denizli dün Güneş'e karşı 4. zaferini kazandı.

CANER ERKİN ARANDI
Beşiktaş'ta sarı-kart cezası nedeniyle forma giyemeyen arandı. maçının 2. yarısında oyuna girip çok etkili oynayan Caner, gördüğü sarı kartla cezalı olmuştu.

  1. 23.12.2018
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