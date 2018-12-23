Bu kadroyla zor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "İlk yarı sonu itibarıyla 26 puan da bizim için kötü, bugünkü 4-1'lik skora da kötü. Ligin ilk yarısında düşündüğümüzün çok altında kaldık. Bugün de oyun olarak hatalarımız çok fazlaydı. Rakip geldiğinde atağı bitiremedi, biz gittiğimizde biz bitiremedik. Top kayıplarımız çok oldu. Bizden kaynaklanan hatalar sonucunda goller yedik. İikinci yarıda golü bulduk. 2-2 de yapabilirdik. Ancak arkasından penaltı ve oyun koptu.



NE BİZ NE TARAFTAR MEMNUN DEĞİL

Sonrasında 4-1'lik bir skor ortaya çıktı. Bizim için kötü bir skor oldu" dedi. Ligin ilk yarısında hedeflerinin uzağında kaldıklarını vurgulayan Şenol Güneş, ikinci yarıda bu tabloyu değiştirebilmek için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Deneyimli hoca , "Hem oyun olarak hem puan olarak daha üstte olmamız lazım. Bu durumdan ne biz, ne yönetim, noyuncular, ne de taraftar hiç kimse memnun değil. Dağınık oynadık, beklediğimizden az puan aldık. Alacağımız maçları alamadık. Bugün de alabilirdik, olmadı. Dediğim gibi çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'deki son 8 deplasman mücadelesinin sadece birinden galip ayrılabildi. Siyah-beyazlılar, diğer 7 maçta ise 4 beraberlik elde ederken, dünküyle birlikte 3'ünde sahadan yenik ayrıldı. İşte o seri: Bursaspor-Beşiktaş (1-1), Fenerbahçe-Beşiktaş (1-1), Konyaspor-Beşiktaş (2-2), Göztepe-Beşiktaş (2- 0), Başakşehir-Beşiktaş (1-0), Ankaragücü-Beşiktaş (1-4), Alanyaspor-Beşiktaş (0-0) ve Kasımpaşa-Beşiktaş (4-1).

Maçın 74. dakikasında, Cüneyt Çakır bir kez daha VAR ekranına gitti. Fatih ile Diagne arasında yaşanan pozisyonun ardından incelemede bulunan Çakır, penaltıya hükmetti ve Diagne topu ağlara yolladı. Bu sezon ligin en fazla penaltı kazanan (10) takımı olan Kasımpaşa, 6. kez golü buldu.



DENİZLİ 6-4 yaptı

Şenol Güneş, Mustafa Denizli rekabetinde durum 6-4 oldu. İki teknik adamın birbirleriyle oynadıkları maçlarda düne kadar Güneş'in 6, Denizli'nin 3 galibiyeti vardı. 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmamıştı. Mustafa Denizli dün Güneş'e karşı 4. zaferini kazandı.



CANER ERKİN ARANDI

Beşiktaş'ta sarı-kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Caner Erkin arandı. Trabzon maçının 2. yarısında oyuna girip çok etkili oynayan Caner, gördüğü sarı kartla cezalı olmuştu.