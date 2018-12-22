Ryan Babel ‘Geriye’ dönüyor – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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‘Geriye’ dönüyor

Ryan Babel ‘Geriye’ dönüyor
Flamengo'nun yanı sıra ve 'dan da teklif alan Babel'in kafası karıştı. Sadece Japonlar, 'tan kazandığının fazlasını teklif ederken; Hollandalı yıldız şimdi çektiği restten geri adım atarak Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye sıcak bakıyor.
  1. 22.12.2018
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