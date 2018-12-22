Pellegrini ‘Medel’in transferini konuşmadı! – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’in transferini konuşmadı!

Pellegrini ‘Medel’in transferini konuşmadı!
West Ham'ın Şilili teknik direktörü 'nin, vatandaşı 'i edeceğini iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiliz ekibinin teknik direktörü, "Dedikodular hakkında konuşmayacağım. Ama bu sezon daha fazla oynamayacak oyuncuların yerine yenilerini almamız gerektiğini de biliyoruz" diye konuştu.
  1. 22.12.2018
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